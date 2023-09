BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Montagnachmittag ins Minus

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 96,43 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 96,43 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 96,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 263.890 BMW-Aktien.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,66 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.219,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 17,58 EUR je Aktie.

