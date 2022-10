BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag in Grün

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 76,72 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 77,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.511 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 100,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 23,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 13,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 96,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2022. Es stand ein EPS von 4,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,26 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

