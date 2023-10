BMW Aktie News: BMW am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 98,03 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 98,03 EUR abwärts. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,98 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 98,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 224.972 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,74 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 75,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,77 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.219,00 EUR im Vergleich zu 34.770,00 EUR im Vorjahresquartal.

BMW wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie schwächelt: BMW kauft Batterie-Material für US-Autowerk von Umicore in Kanada - Umicore-Aktie springt an

BMW und Mercedes-Aktien im Fokus: BMW und Mercedes hängen laut Studie chinesische Konkurrenten ab

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter