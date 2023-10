BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit Kursplus

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 98,37 EUR.

Das Papier von BMW legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 98,37 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 98,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.210 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 75,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,70 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,77 EUR für die BMW-Aktie.

Am 03.08.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2024 dürfte BMW die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

finanzen.net

