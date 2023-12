BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 101,26 EUR nach.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 101,26 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 100,92 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311.672 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,22 EUR an.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 38.458,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.176,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,30 EUR je BMW-Aktie belaufen.

