BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Vormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 102,04 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 102,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 102,04 EUR. Bei 102,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 27.797 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 11,19 Prozent wieder erreichen. Bei 82,16 EUR fiel das Papier am 16.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 24,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,22 EUR an.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,25 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,30 EUR je Aktie belaufen.

