BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 92,52 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 92,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 93,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 459.034 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 22,63 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 6,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 105,78 EUR angegeben.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,19 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

