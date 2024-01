BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 93,53 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 93,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 93,64 EUR. Bei 93,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 30.246 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,31 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,78 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38.458,00 EUR im Vergleich zu 37.176,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,19 EUR je BMW-Aktie.

