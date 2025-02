BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittwochmittag ins Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 83,04 EUR abwärts.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 83,04 EUR abwärts. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,04 EUR ab. Mit einem Wert von 84,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 263.901 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,94 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 06.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX sackt mittags ab

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag