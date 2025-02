BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 83,76 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 83,76 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 83,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 84,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.286 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,71 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 28,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,94 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 06.11.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 12,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

