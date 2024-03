BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 106,42 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 106,42 EUR. Bei 106,52 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.258 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 EUR, nach 8,50 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 108,20 EUR angegeben.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 3,43 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,64 EUR je Aktie aus.

