BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.05.2022 12:04:00 Uhr 2,7 Prozent auf 75,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 75,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,60 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 526.896 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. 24,38 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,14 EUR aus.

BMW veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 15,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent auf 31.142,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.778,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 14,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

