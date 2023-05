BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel BMW 103,22 EUR

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 103,22 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 103,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 102,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 216.964 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 109,84 EUR erreichte der Titel am 08.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 33,70 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,75 EUR.

BMW veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.853,00 EUR im Vergleich zu 31.142,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 16,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

