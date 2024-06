BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 87,46 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 87,46 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 87,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.380 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 31,89 Prozent zulegen. Am 17.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,54 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,05 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,78 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,25 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

