BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 19.07.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 75,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 75,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.207 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 12,25 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 101,64 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.482,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 15,95 EUR je BMW-Aktie.

