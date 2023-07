BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 106,88 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 106,88 EUR ab. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 106,14 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 373.700 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 113,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 35,97 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,95 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 EUR, nach 15,33 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.853,00 EUR – ein Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 31.142,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

