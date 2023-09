BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 97,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 97,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 98,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,87 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 174.265 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,61 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 29,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 109,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.219,00 EUR gegenüber 34.770,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2026 17,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie in Grün: BMW-Tochter Rolls Royce will bis 2030 voll elektrisch werden

Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

BMW-Aktie unter Druck: Barclays senkt Ranking und Kursziel