BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 97,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 97,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 98,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 303.661 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,73 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 109,68 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,39 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 37.219,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 34.770,00 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 17,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

