BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 96,16 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 96,16 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,76 EUR nach. Bei 96,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 36.501 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 75,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,77 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.219,00 EUR – ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 34.770,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,25 EUR je Aktie belaufen.

