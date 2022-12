BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Aufschlag

Um 12:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 83,75 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 83,91 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 238.471 Stück.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 23,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 94,00 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images