BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 101,18 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,18 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 101,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 291.048 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.06.2023 bei 113,46 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 12,14 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,70 EUR am 20.12.2022. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 22,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 38.458,00 EUR gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,30 EUR fest.

