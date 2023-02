BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie legte um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,00 EUR zu. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 100,52 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 263.073 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 100,52 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Abschläge von 47,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,77 EUR an.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,25 EUR gegenüber 7,23 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 27.471,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 15.03.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 20.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 26,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

