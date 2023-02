BMW Aktie News: BMW am Nachmittag kaum verändert

Die BMW-Aktie wies um 04:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 99,81 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,52 EUR aus. Bei 99,72 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,92 EUR. Zuletzt wechselten 353.662 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 100,52 EUR erreichte der Titel am 20.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 67,58 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 47,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 98,77 EUR an.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BMW.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 26,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

