BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag gefragt

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 99,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 100,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,92 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 60.075 Aktien.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,21 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 47,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,25 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 15.03.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 20.03.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 26,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Umfrage: Nur Minderheit will in Deutschland E-Auto

BMW-Aktie gefragt: BMW erreicht laut CFO 2022 absoluten Rekordgewinn

Januar 2023: Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com