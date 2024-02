BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag verlustreich

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 102,22 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 102,22 EUR ab. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 101,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153.305 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 11,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 17,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2023. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.458,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.176,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die BMW-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 19.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,29 EUR je BMW-Aktie belaufen.

