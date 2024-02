BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich BMW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 101,84 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 101,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,56 EUR aus. Bei 102,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 280.749 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,41 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,70 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,29 EUR je BMW-Aktie.

