BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 83,40 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 83,40 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,88 EUR aus. Bei 81,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 356.681 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 38,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (65,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 87,94 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 32,41 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 14.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 25.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

