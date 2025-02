BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag fester

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 83,28 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 83,28 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 83,88 EUR. Bei 81,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 495.164 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 27,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,94 EUR aus.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,21 EUR je Aktie gewesen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,39 EUR je BMW-Aktie belaufen.

