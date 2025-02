BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 81,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 81,60 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 80,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 81,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 64.459 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,36 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,50 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,94 EUR je BMW-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,46 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

