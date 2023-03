BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Montagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 11:48 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 95,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 424.533 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 103,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR ab. Abschläge von 38,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 98,77 EUR.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 39.522,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 43,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,76 EUR im Jahr 2023 aus.

