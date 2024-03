BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 106,38 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 106,38 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 106,12 EUR ein. Bei 107,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 271.326 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 113,46 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,66 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,41 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,83 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 8,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,25 EUR fest.

