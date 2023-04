BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag billiger

Aktien in diesem Artikel BMW 100,92 EUR

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 102,70 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 101,78 EUR. Bei 103,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.222 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 104,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 1,70 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 50,06 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,54 EUR.

Am 15.03.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.522,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 15,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

