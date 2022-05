BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 20.05.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 78,97 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 79,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,61 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453.570 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,14 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,26 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.778,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,30 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

