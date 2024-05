BMW Aktie News: BMW wird am Mittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 95,72 EUR nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 95,72 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 95,42 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 96,34 EUR. Zuletzt wechselten 111.863 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 20,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

