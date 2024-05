BMW Aktie News: BMW wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 95,44 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 95,44 EUR ab. Bei 94,58 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 492.837 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 20,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 9,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,78 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,45 EUR für die BMW-Aktie.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR gegenüber 5,33 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,61 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,72 EUR je BMW-Aktie.

