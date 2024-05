BMW Aktie News: BMW gibt am Vormittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 95,76 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 95,76 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 95,72 EUR. Mit einem Wert von 96,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 19.106 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 16,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,36 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,77 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,33 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,85 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,83 EUR je Aktie aus.

