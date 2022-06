BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag kaum verändert

Die BMW-Aktie bewegte sich um 20.06.2022 09:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 77,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 78,03 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,57 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.706 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 14,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,14 EUR an.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.142,00 EUR – ein Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 26.778,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,81 EUR im Jahr 2023 aus.

