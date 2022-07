BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum bewegt

Die BMW-Aktie zeigte sich um 20.07.2022 12:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 78,07 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 78,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 77,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 306.136 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,26 Prozent. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,50 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent gesteigert.

Die BMW-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 15,94 EUR fest.

