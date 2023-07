BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag freundlich

BMW im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 107,40 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 107,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 107,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 138.101 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 5,64 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 36,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,95 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,33 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36.853,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,34 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,00 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

