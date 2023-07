BMW Aktie News: BMW gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 108,16 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 108,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 108,20 EUR. Bei 106,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268.765 BMW-Aktien.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,90 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 110,95 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 EUR, nach 15,33 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 31.142,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 17,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

