BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 99,21 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 99,21 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 99,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.289 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 113,46 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,44 EUR am 30.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 31,02 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,68 EUR je BMW-Aktie an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.219,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.770,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,58 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BMW eingebracht

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start