BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 100,26 EUR zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 100,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 100,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 97,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 336.502 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 11,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 109,68 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.770,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,58 EUR im Jahr 2023 aus.

