BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 100,38 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 100,38 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 100,28 EUR. Bei 101,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 238.329 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 11,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 82,70 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 17,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,22 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,30 EUR im Jahr 2023 aus.

