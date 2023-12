BMW Aktie News: BMW macht am Mittwochvormittag Boden gut

Blick auf BMW-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 101,70 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 101,70 EUR. Bei 101,84 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,32 EUR. Bisher wurden heute 15.664 BMW-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 10,36 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 82,70 EUR. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 105,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 03.11.2023. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37.176,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 02.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,30 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

