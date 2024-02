BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 103,02 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 103,02 EUR zu. Bei 103,16 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 102,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 172.788 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 10,13 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 15,74 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2022 8,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,20 EUR aus.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 18,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Alphabet-Aktie legt zu: Google will Betriebsgeheimnisse in Kartellverfahren schützen lassen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein