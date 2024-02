BMW Aktie News: BMW gewinnt am Nachmittag

BMW im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 104,20 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 104,20 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,20 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 349.516 BMW-Aktien.

Am 15.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 16,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 EUR, nach 8,50 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,20 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.176,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,34 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

