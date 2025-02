BMW Aktie News: BMW am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,90 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 82,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 83,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 531.356 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 39,14 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 27,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,94 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,74 Prozent auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 38,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 12,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

