BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,66 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 82,66 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 83,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.881 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 39,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Abschläge von 21,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,94 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,39 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

