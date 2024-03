BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 106,16 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 106,16 EUR. Bei 104,84 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 361.047 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 18,24 Prozent wieder erreichen.

Nach 8,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,80 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie.

Am 03.11.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 3,43 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,69 Prozent auf 38.458,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 39.522,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,57 EUR je BMW-Aktie belaufen.

