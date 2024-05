BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 94,72 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 94,72 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,00 EUR ab. Bei 94,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 390.455 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 17,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,45 EUR je BMW-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,65 Prozent auf 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,85 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

